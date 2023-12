Cbiz Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Cbiz in den sozialen Medien beobachtet, was zu einem Stimmungsbarometer im roten Bereich führte. Die Marktteilnehmer haben die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Die Häufigkeit der Beiträge zu Cbiz in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit viel Aufmerksamkeit von Anlegern erhält. Dies führt zu einem insgesamt "Gut"-Rating. Trotzdem erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur "Professionelle Dienstleistungen"-Branche lag die Performance von Cbiz in den letzten 12 Monaten bei 20,65 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 74,58 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -53,93 Prozent im Branchenvergleich. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 26,9 Prozent, wobei Cbiz um 6,25 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Cbiz liegt bei 5,72 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher erhält es eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Ergebnisse, wobei Cbiz auch auf dieser Basis als überverkauft eingestuft wird. Somit erhält das Wertpapier auch in diesem Abschnitt ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt Cbiz mit 0 % weit unter dem Branchendurchschnitt der Professionellen Dienstleistungen von 5,23 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".