Cbiz Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die technische Analyse der Cbiz-Aktie zeigt, dass sie derzeit bei 75,18 USD gehandelt wird, was einer Entfernung von +28,93 Prozent vom GD200 (58,31 USD) entspricht. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 68,42 USD, was einem Abstand von +9,88 Prozent entspricht. Auch dies wird als "Gut"-Signal eingestuft. Insgesamt wird der aktuelle Kurs der Cbiz-Aktie also als "Gut" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.

In Bezug auf die Dividende schüttet Cbiz derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Professionellen Dienstleistungen. Der Unterschied beträgt 5,25 Prozentpunkte (0 % gegenüber 5,25 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche hat Cbiz in den letzten 12 Monaten eine Performance von 37,84 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Outperformance von +30,8 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor hingegen lag die Rendite um 162,66 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungsanalyse der Anleger zeigt, dass diese in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Die Diskussion in den sozialen Medien drehte sich an zehn Tagen hauptsächlich um positive Themen, ohne negative Diskussionen. An vier Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Cbiz daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.