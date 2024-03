Cbiz Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei wird die Auf- und Abwärtsbewegung über die Zeit in Relation gesetzt. Für Cbiz liegt der 7-Tage-RSI bei 18,77 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie derzeit überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher mit "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Cbiz derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,31 %. Daraus ergibt sich die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Cbiz-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 57,68 Prozent erzielt, was 14,04 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 45,47 Prozent, wobei Cbiz aktuell 12,21 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Cbiz in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Obwohl in den Diskussionen in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen im Mittelpunkt standen, erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral".

Insgesamt zeigt die Analyse des Relative Strength Index, der Dividendenrendite, des Branchenvergleichs Aktienkurs und der Anleger-Stimmung, dass Cbiz unterschiedliche Bewertungen erhalten hat, von "Gut" bis "Neutral", je nach dem betrachteten Aspekt.