Cbiz Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Derzeit weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cbiz einen Wert von 24 auf, was bedeutet, dass die Börse 24,75 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt um 54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für Unternehmen im Bereich "Professionelle Dienstleistungen", der derzeit bei 53 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie daher auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Cbiz derzeit mit 0 % unter dem Durchschnitt der Branche "Professionelle Dienstleistungen", was einen geringeren Ertrag in Höhe von 5,29 Prozentpunkten bedeutet. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttungspolitik führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Cbiz-Aktie mit 62,76 USD derzeit um +10,3 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Grundlage der vergangenen 200 Tage ist die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +17,42 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" weist Cbiz eine Rendite von 20,65 Prozent auf, was mehr als 126 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Professionelle Dienstleistungen" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 6 Prozent, während Cbiz mit 14,65 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.