Cbiz Aktie: Einfach nur Spitze!

Die Aktie von Cbiz wird aus technischer Sicht positiv bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 55,94 USD, während der aktuelle Kurs bei 71,55 USD liegt, was einer Abweichung von +27,9 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 63,03 USD über dem letzten Schlusskurs (+13,52 Prozent Abweichung). Auf dieser Grundlage erhält die Cbiz-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Branchenvergleich erzielte Cbiz in den letzten 12 Monaten eine Performance von 37,84 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -4,23 Prozent gefallen sind, was einer Outperformance von +42,07 Prozent entspricht. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Cbiz 204,86 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividende weist Cbiz derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,19 Prozent. Daher erhält die Cbiz-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Cbiz in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Gut" führt.