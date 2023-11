Cbiz Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die Dividendenrendite von Cbiz liegt derzeit bei 0 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,28 % für "Professionelle Dienstleistungen" liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cbiz beträgt derzeit 23,12, was 62 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 60. Aufgrund dieses Wertes wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde zu Cbiz positiv ist. Darüber hinaus wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Cbiz aufgegriffen, was zu einer Einstufung als "Gut" in Bezug auf die Stimmung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Cbiz liegt bei 37,4, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 23,76, was auf eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau hinweist. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut" für Cbiz.