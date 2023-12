Cbanner Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cbanner liegt bei 7,2 und ist damit 78 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt von 32 in der Textilien Bekleidung und Luxusgüter Branche. Diese Bewertung zeigt, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Cbanner liegt bei 34,78 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch, dass die Cbanner-Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Cbanner beträgt derzeit 0, was eine negative Differenz von -6,18 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Cbanner eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Cbanner bei 0,14 HKD, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,155 HKD, was einer Differenz von +10,71 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.