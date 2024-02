Cbanner Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Die technische Analyse der Cbanner-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 0,14 HKD verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs mit einem Wert von 0,161 HKD einen Abstand von +15 Prozent aufgebaut hat und somit die Einstufung "Gut" erhält. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,16 HKD, was einer Differenz von +0,63 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine Bewertung von "Gut" für die Cbanner-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt aktuell 33,33 und zeigt somit an, dass die Cbanner-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein RSI-Wert von 50, was darauf hinweist, dass der Titel auch auf dieser Basis als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Einstufung des RSI als "Neutral".

Was die Dividenden betrifft, so kann bei einer Investition in die Aktie von Cbanner derzeit eine Dividendenrendite von 0 % erzielt werden, was im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Textilien Bekleidung und Luxusgüter einen geringeren Ertrag von 6,24 Prozentpunkten bedeutet. Somit fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

Im Branchenvergleich hat die Cbanner-Aktie in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 0,63 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um 3,78 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -3,15 Prozent im Branchenvergleich für Cbanner. Im Vergleich dazu hatte der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor eine mittlere Rendite von -5,65 Prozent im letzten Jahr, wobei Cbanner um 6,27 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.