Cbanner Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann eine Aussage getroffen werden. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Cbanner-Aktie, so liegt der Wert aktuell bei 50. Daher ist das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und liegt bei 21,62, was darauf hinweist, dass Cbanner hier überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Cbanner.

Bei der Betrachtung von weichen Faktoren wie dem Sentiment und Buzz einer Aktie spielt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von Cbanner eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Cbanner.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -29,74 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Cbanner damit 34,05 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 19,19 Prozent, wobei Cbanner aktuell 48,93 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Cbanner-Aktie von 0,158 HKD mit einer Entfernung von +12,86 Prozent vom GD200 (0,14 HKD) als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,14 HKD auf. Dies führt ebenfalls zu einem "Gut"-Signal, da der Abstand +12,86 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Cbanner-Aktie als insgesamt "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.