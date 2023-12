Cbak Energy Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Cbak Energy eingestellt waren. Es gab insgesamt zehn positive und ein negatives Stimmungsbild. An drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Allerdings waren die neuesten Nachrichten in den letzten ein bis zwei Tagen über das Unternehmen hauptsächlich negativ. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Cbak Energy daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Unternehmen als „überverkauft“, während 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral betrachtet werden. Der RSI der Cbak Energy liegt bei 81,25 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt einen Wert von 42,65 und wird daher als neutral bewertet. Insgesamt ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, abhängig von der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung. Bei Cbak Energy wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine negative Veränderung. Daher ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild die Gesamteinschätzung "Schlecht".

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), zeigt, dass Cbak Energy mit einem Wert von 8,97 deutlich günstiger als das Branchenmittel in der Kategorie "Elektronische Geräte und Komponenten" ist und daher unterbewertet wird. Das Branchen-KGV liegt bei 30,64, was einem Abstand von 71 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.