Cbak Energy Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Der Aktienkurs von Cbak Energy verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,43 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt um 403,39 Prozent, was bedeutet, dass Cbak Energy im Branchenvergleich um -417,83 Prozent unterperformt hat. Auch im Sektor "Industrie" lag die durchschnittliche Rendite bei 242,56 Prozent, wobei Cbak Energy um 257 Prozent unter diesem Wert liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich schneidet das Unternehmen schlecht ab und erhält entsprechend ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Cbak Energy-Aktie liegt derzeit bei 33, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 62,16 ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Die Gesamtanalyse des RSI ergibt somit eine neutrale Bewertung für Cbak Energy.

In Bezug auf Dividenden schüttet Cbak Energy derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Die Differenz beträgt 17,01 Prozentpunkte, weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cbak Energy-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Die Abweichung beträgt +8,16 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs nur um +0,95 Prozent darunter, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.