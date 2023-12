Cazoo Aktie: Schlechte Nachrichten!

Während der letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Cazoo in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Stimmung im roten Bereich ist. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Cazoo wurde deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Deshalb bekommt die Aktie ein "Gut"-Rating. Insgesamt führt dies zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Cazoo-Aktie beträgt aktuell 79, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher wird ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 63,29, was darauf hindeutet, dass Cazoo weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung des Wertpapiers. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

Die 200-Tage-Linie der Cazoo verläuft aktuell bei 118,51 USD. Der Aktienkurs selbst liegt bei 14,2 USD und hat einen Abstand von -88,02 Prozent aufgebaut. Auch das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ist negativ, mit einer Differenz von -61,03 Prozent. Auf Basis dieser technischen Analyse erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An vier Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch die Anleger unterhielten sich verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Cazoo. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.