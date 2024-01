Cazoo Aktie: Nichts mehr zu lachen!

In den letzten Wochen hat sich die Stimmung rund um die Cazoo-Aktie deutlich verbessert, was durch starke positive Ausschläge in der Internet-Kommunikation deutlich wird. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine verringerte Aktivität, was auf ein zurückgehendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet.

Die Meinungen und Kommentare in den sozialen Medien spiegeln insgesamt negative Einschätzungen und Stimmungen wider, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Unternehmens führt. Die Anlegerstimmung wird daher als "Schlecht" angemessen bewertet.

Die technische Analyse durch den Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls negative Signale, mit einem Niveau von 100 und einem RSI25 von 74,75, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

Auch aus charttechnischer Sicht wird die Cazoo-Aktie als "Schlecht" bewertet, da der aktuelle Kurs deutlich vom GD200 (111,22 USD) und GD50 (31,37 USD) entfernt ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Cazoo-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, basierend auf der verbesserten Stimmung, aber den negativen Signalen aus den verschiedenen Analysen.