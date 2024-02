Cazoo Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Analyseindikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und hilft dabei, eine Einschätzung zu treffen. Der RSI der letzten 7 Tage für die Cazoo-Aktie beträgt aktuell 75, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 52,63, was darauf hinweist, dass Cazoo weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Cazoo daher ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Cazoo von 4,75 USD mit -93,75 Prozent Entfernung vom GD200 (76,03 USD) ein "Schlecht"-Signal ist. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 8,87 USD auf ein "Schlecht"-Signal hin. Somit wird der Kurs der Cazoo-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Cazoo diskutiert wurde. An neun Tagen war das Stimmungsbarometer grün, und es gab keine negativen Diskussionen. Insgesamt waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde bei Cazoo in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmungslage festgestellt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat in den letzten Wochen abgenommen. Insgesamt erhält Cazoo daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.