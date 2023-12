Cazoo Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation für die Aktie von Cazoo haben sich in den letzten Wochen deutlich verändert. Unserer Analyse zufolge ist die Stimmung "Schlecht" und die Diskussionsstärke ist gestiegen, was auf ein erhöhtes Interesse an der Aktie hindeutet, wofür wir eine "Gut"-Bewertung vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation für die Cazoo-Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da der RSI bei 61,31 liegt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 72, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage überwiegend negativ, und die Anleger diskutierten verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Cazoo. Die Redaktion bewertet daher das Anleger-Sentiment ebenfalls als "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Cazoo bei 113,26 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 10,25 USD liegt. Die Abstände zum GD200 und GD50 führen zu Gesamtbewertungen von "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich somit eine klare Tendenz zu einer schlechten Bewertung der Cazoo-Aktie basierend auf der Internet-Kommunikation, dem RSI, dem Anleger-Sentiment und der technischen Analyse.