Cazaly Resources Aktie: Das wird teuer!

In den letzten Wochen wurde bei Cazaly eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt eine Tendenz zu besonders positiven Themen, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis beträgt aktuell 90 Punkte, was bedeutet, dass Cazaly momentan überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis ist die Bewertung hingegen neutral. Die Durchschnitt des Schlusskurses der Cazaly-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,03 AUD, wobei der letzte Schlusskurs eine -6,67 Prozent Abweichung aufweist und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält.

Die Anleger-Stimmung bei Cazaly in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Cazaly daher gemäß der Analyse ein insgesamt "Gut"-Rating.