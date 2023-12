Cazaly Resources Aktie: War das schon alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Cazaly. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 75 Punkte, was darauf hindeutet, dass Cazaly momentan überkauft ist und die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Cazaly damit für den RSI eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Diskussion in Social Media zeigt hauptsächlich positive Meinungen der Marktteilnehmer gegenüber Cazaly in den letzten Tagen. Es gab insgesamt acht positive und vier negative Tage, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Cazaly daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Einschätzungen zur Aktie. Die Diskussionsintensität zeigt eine deutlich geringere Aktivität und wird daher als "Schlecht" bewertet, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Cazaly.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 0,029 AUD der Cazaly-Aktie mit -3,33 Prozent Entfernung vom GD200 (0,03 AUD) als "Neutral" bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist ebenfalls einen "Neutral"-Signal auf. Damit wird der Kurs der Cazaly-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.