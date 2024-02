Cavotec Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die Cavotec-Aktie erhält unterschiedliche Bewertungen aus technischer und Sentiment-Analyse. Der Durchschnitt für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage beträgt 13,86 SEK. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 13,95 SEK, was einer neutralen Bewertung entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt erhalten die Bewertung "Neutral" aus charttechnischer Sicht.

Die Sentiment-Analyse zeigt, dass die Stimmung rund um Cavotec sich in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Positiv aufgegriffene Themen in den Diskussionen der vergangenen Tage führen zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Cavotec-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daraus resultiert jeweils eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

Insgesamt erhält die Cavotec-Aktie somit mehrere "Neutral"-Bewertungen aus den verschiedenen Analysen.