Cavitation Aktie: Das ist erstaunlich

Die technische Analyse der Cavitation-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 0,02 USD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 0,02 USD liegt und somit einen Abstand von 0 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,01 USD, was einer Differenz von +100 Prozent entspricht und daher ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung als "Gut" für die Cavitation-Aktie.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. Bei Cavitation waren die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend negativ. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer Einstufung als "Neutral" hinsichtlich der Stimmung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Cavitation-Aktie. Der RSI7 liegt bei 50 und der RSI25 bei 33,33, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Cavitation-Aktie eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenpolitik.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis negative Bewertung für die Cavitation-Aktie auf Basis der technischen Analyse, der Anlegerstimmung, des Relative Strength-Index und der Dividendenpolitik.