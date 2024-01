Cavitation Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Cavitation hat sich in letzter Zeit deutlich verschlechtert. Vor allem in den sozialen Medien wurden hauptsächlich negative Meinungen über das Unternehmen geäußert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung geführt hat.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Cavitation-Aktie zeigt eine neutrale Einschätzung. Sowohl der RSI7 (für sieben Tage) als auch der RSI25 (für 25 Tage) liegen bei 33,33, was auf eine neutrale Empfehlung hindeutet. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität über Cavitation. Langfristig wird diesem Signal jedoch eine neutrale Bewertung zugeordnet, während die Rate der Stimmungsänderung eher positiv war. Das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild fällt daher "Gut" aus.

Was die Dividendenrendite betrifft, weist Cavitation derzeit eine Rendite von 0 % auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 11546,48 % liegt. Diese niedrige Rendite führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.