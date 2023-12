Cavitation Aktie: Ruhig bleiben!

Die elektronischen Geräte und Komponenten-Branche ist derzeit Zeuge davon, dass Cavitation niedrigere Dividenden ausschüttet als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt beeindruckende 11546,48 Prozentpunkte, was einer Null-Prozent-Dividende im Vergleich zu 11546,48 Prozent entspricht. Aufgrund dieser großen Diskrepanz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Cavitation-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,02 USD. Der letzte Schlusskurs von 0,01 USD weicht somit um -50 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Im Vergleich dazu beträgt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen aktuell 0,01 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI-Wert der Cavitation bei 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Diese Wertung wird daher als "Neutral" eingestuft. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ebenfalls ein Wert von 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend wird auch hier die Einstufung als "Neutral" bewertet.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Cavitation-Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat. Daher erhält die Aktie in diesem Faktor die Bewertung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt eine negative Änderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also für die Cavitation-Aktie in Bezug auf die Dividendenpolitik, die technische Analyse, den Relative Strength Index sowie das Sentiment und Buzz eine eher durchwachsene Bewertung.