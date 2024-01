Cavitation Aktie: Da kann man verrückt werden!

Der Relative Strength Index (RSI) der Cavitation liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Die RSI25, die den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 33, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Anleger haben verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Cavitation gesprochen. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Schlecht"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Wer aktuell in die Aktie von Cavitation investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Elektronische Geräte und Komponenten einen geringeren Ertrag in Höhe von 11546,47 Prozentpunkten erzielen. Damit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Die technische Analyse ergibt eine neutrale Bewertung auf der Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Cavitation-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen, bei einem Wert von 0,02 USD. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung, da der Wert bei 0,01 USD liegt. Insgesamt erhält die Cavitation-Aktie somit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.