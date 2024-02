Caverion Ord Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die technische Analyse der Caverion-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 8,56 EUR verläuft. Dies führt zu der Einstufung "Neutral", da der Aktienkurs bei 8,65 EUR lag, was einem Abstand von +1,05 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 8,63 EUR, was einer Differenz von +0,23 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was einer negativen Differenz von -4,5 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" entspricht. Aufgrund dessen erhält Caverion eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Caverion-Aktie überkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage bei 75 liegt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 43,75, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating für Caverion basierend auf der RSI-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung in Bezug auf die Diskussionintensität. Daher wird dem langfristigen Stimmungsbild die Bewertung "Neutral" zugeordnet.