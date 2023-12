Caverion Ord Aktie: Was soll die Aufregung?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Caverion liegt bei 28,57, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, steht bei 46,81 und wird daher als "neutral" bewertet, was insgesamt zu einem "gut" für die Aktie führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Caverion bei 8,58 EUR, was +0,12 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt und somit als "neutral" eingestuft wird. Über die letzten 200 Tage betrachtet ist die Einstufung ebenfalls "neutral", da die Distanz zum GD200 bei +0,23 Prozent liegt. Daher wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "neutral" bewertet.

In fundamentalen Aspekten erscheint die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 25,94 liegt, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" von 68 liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie daher als "günstig" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt die Caverion mit einer Dividendenrendite von 2,36 % im Vergleich zur Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" (4,11 %) niedriger. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttung als "schlecht".