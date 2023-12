Cave Interactive Aktie: Wann tut sich was?

Die Aktie von Cave Interactive befindet sich laut der technischen Analyse aktuell -20,11 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, beläuft sich die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch auf -39,62 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Cave Interactive wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Diskussionen führte zu dem Schluss, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden, was insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ergab die Analyse, dass es in den letzten Monat keine signifikante Veränderung in der Anlegerstimmung gab. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls durchschnittlich, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Cave Interactive-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der 25-Tage-RSI führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da das Wertpapier auch auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist.

Insgesamt erhält die Cave Interactive-Aktie demnach eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung und dem Relative Strength Index.