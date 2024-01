Cavco Industries Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die Analysten schätzen die Aktie von Cavco Industries auf langfristiger Basis als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, bewerten 1 die Aktie als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht". Es liegen keine neuen Bewertungen aus dem letzten Monat vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 410 USD, was einem Anstieg von 27,34 Prozent entspricht. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Cavco Industries derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 15,41 Prozent. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Cavco Industries liegt bei 86,75, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 38,13 und wird daher als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Die Anleger zeigten an vier Tagen eine positive Stimmung, während überwiegend neutrale Diskussionen an sieben Tagen stattfanden. In den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Cavco Industries auf Basis der Analystenbewertungen und des Anleger-Sentiments eine Gesamtbewertung von "Neutral".