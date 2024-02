Cavco Industries Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Der Aktienkurs von Cavco Industries hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" als sehr positiv erwiesen. Mit einer Rendite von 28,65 Prozent liegt das Unternehmen um mehr als 38 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche, die eine mittlere Rendite von -6,57 Prozent verzeichnet, konnte Cavco Industries mit einer Rendite von 35,22 Prozent deutlich überzeugen. Diese starke Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Cavco Industries-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (60) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (37,83) weisen auf eine neutrale Bewertung hin. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating für Cavco Industries.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Cavco Industries mit einem aktuellen Wert von 18,25 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 40. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigen keine wesentlichen Veränderungen im Zusammenhang mit Cavco Industries in den vergangenen vier Wochen. Daher erhält das Unternehmen auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.