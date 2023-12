Cavco Industries Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Der Aktienkurs von Cavco Industries hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 28,42 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt nur um 0,83 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Cavco Industries eine Outperformance von +27,59 Prozent verzeichnet hat. Auch der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -1,6 Prozent im letzten Jahr, wobei Cavco Industries 30,02 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist für die Einschätzung einer Aktie von großer Bedeutung. In Bezug auf Cavco Industries wurden vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Auch die langfristige Stimmung rund um die Aktien von Cavco Industries wird als negativ bewertet. Die Anzahl der Beiträge und Diskussionen im Internet war unterdurchschnittlich, und es ließen sich kaum Änderungen in der Stimmungsrate identifizieren, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Cavco Industries bei 283,69 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 347,96 USD erreicht hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung von "Gut" in Bezug auf die Distanz zum GD200 und GD50.

Insgesamt erhält die Aktie von Cavco Industries somit eine Gesamtbewertung von "Gut" aufgrund ihrer starken Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche.