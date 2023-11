Cavco Industries Aktie: Jetzt wird es spannend!

Der Relative Strength Index (RSI) wird im Finanzmarkt verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Cavco Industries liegt der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage bei 50,09 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt einen Wert von 41,08, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist Cavco Industries ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,94 auf, was unter dem Branchendurchschnitt (61,54) liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als unterbewertet eingestuft.

Im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche erzielte Cavco Industries in den letzten 12 Monaten eine Performance von 19,55 Prozent, was jedoch eine Underperformance von -10,85 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Sektorvergleich lag die Rendite bei 3,71 Prozent, wobei Cavco Industries um 15,84 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen für Cavco Industries. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung führen zu einer insgesamt positiven Einschätzung und einer "Gut"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält Cavco Industries eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI, eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien und ein "Neutral"-Rating im Branchen- und Sektorvergleich. Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet führt zu einer insgesamt positiven Einschätzung und einer "Gut"-Bewertung.