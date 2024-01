Cavco Industries Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Cavco Industries weist einen RSI von 100 auf, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 39, was als neutral betrachtet wird und daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie erhält.

In Bezug auf die Dividende hat die Cavco Industries derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 15.42% liegt. In der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche beträgt die Differenz -15, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt. Die Diskussionsintensität im Netz war erhöht, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, was auf einen insgesamt guten Wert für die Cavco Industries hinweist.