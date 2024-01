Cavco Industries Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Dividendenrendite von Cavco Industries liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 15,42 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten zwei Wochen insgesamt positive Meinungen zu Cavco Industries überwiegen. Unserer Redaktion zufolge ist das Unternehmen daher als "Gut" einzustufen, basierend auf der Anlegerstimmung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cavco Industries liegt bei 13, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 61,93 als unterbewertet angesehen werden kann. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung basierend auf fundamentalen Kriterien.

In Bezug auf das langfristige Stimmungsbild und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung für Cavco Industries ist jedoch kaum vorhanden, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.