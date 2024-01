Cavatina Holding Aktie: Das ist ein Hammer

Die Stimmung der Anleger zu Cavatina bleibt neutral, wie aus den Diskussionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Reaktionen. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Neutralität wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt eine Abweichung von -5,65 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der aktuelle Kurs nahe diesem Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 30,43, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine übliche Aktivität und kaum Veränderungen in der Stimmung. Daher wird Cavatina in Bezug auf diese Faktoren ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält Cavatina aufgrund des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse und des Sentiments und Buzz eine "Neutral"-Bewertung.