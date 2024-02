Cavatina Holding Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Cavatina ist neutral. Dies ergibt sich aus den Auswertungen der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen. In den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage wurden weder positive noch negative Themen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung von Cavatina wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei wurde eine durchschnittliche Aktivität festgestellt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde verwendet, um festzustellen, ob die Cavatina-Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 71,43 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder überkauften noch überverkauften Zustand, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Cavatina somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Cavatina derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 3,64 EUR, während der Kurs der Aktie bei 3,27 EUR um -10,16 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage von 3,36 EUR führt zu einer Abweichung von -2,68 Prozent und somit zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt entspricht dies einer Gesamtbewertung von "Neutral".