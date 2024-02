Cavatina Holding Aktie: Aufschrei, garantiert!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit in Relation setzt, um festzustellen, ob es "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Cavatina-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt aktuell 52, was bedeutet, dass das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 57,32 keine überkauften oder überverkauften Signale, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Cavatina. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen festgestellt wurden.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Cavatina-Aktie bei 3,63 EUR verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 3,27 EUR aus dem Handel ging, was einem Abstand von -9,92 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 3,34 EUR angenommen, was einer Differenz von -2,1 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Informationen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Was die Anlegerstimmung in den sozialen Medien betrifft, so war diese in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch hier wird die Aktie daher mit einem "Neutral" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments in Bezug auf Cavatina.