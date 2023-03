Tel Aviv, Israel, 29. März 2023 (ots/PRNewswire) -Die methodische Analyse von Single-Vendor SASE-Plattformen hat die Cato SASE Cloud als marktführend ermitteltCato Networks, Anbieter der weltweit führenden Single-Vendor SASE-Plattform (https://www.catonetworks.com/de/sase/), wurde im Rahmen der Single-Vendor SASE Quadrant Analysis, veröffentlicht in TechTarget (https://www.techtarget.com/searchnetworking/tip/Analysis-of-single-vendor-SASE-platforms), als Leader ausgezeichnet."Die globale Cloud-native Single-Pass-Engine von Cato ist die richtige Architektur für Single-Vendor SASE," kommentiert Steve Garson, Autor des Berichts und President von SD-WAN Experts (https://www.sd-wan-experts.com/), einem unabhängigen Technologie-Beratungsunternehmen, das Dutzende von SASE-Evaluationen und Bereitstellungen durchgeführt hat. „Unsere Analysen haben ergeben, dass Cato dank seines optimierten weltweiten Backbones in der Lage ist, eine überlegene Netzwerkleistung bereitzustellen. Man könnte wie beim iPhone aufgrund der Einfachheit der Cato-Lösung fälschlich auf einen Mangel an Raffinesse schließen. Aber lassen Sie sich nicht täuschen. Die vollständige Konvergenz von Networking und Security innerhalb der Cato-Plattform bietet unglaublich detaillierte Einblicke und Kontrolle über die SASE-Infrastruktur. Und das ohne die bei IT-Produkten sonst üblichen Einschränkungen bei der Benutzerfreundlichkeit.""Wir sind ausgesprochen erfreut über die Anerkennung als Marktführer im Single-Vendor-SASE-Markt", so Shlomo Kramer, CEO und Mitgründer von Cato Networks. "Cato hat die erste globale SASE-Plattform bereits im Jahr 2016 vorgestellt, vier Jahre bevor Gartner den Begriff definiert hat. Seitdem haben wir die Cato SASE Cloud kontinuierlich verbessert und erweitert. Dies spiegelt sich in der aktuellen Auszeichnung.Warum Single-Vendor SASE?Während SASE einem Unternehmen betriebliche Vorteile verspricht, konstatiert der Bericht, dass Single-Vendor SASE bestimmte einzigartige Vorzüge hat:- Eine insgesamt verbesserte Sicherheitslage dank weniger komplex angelegter Sicherheitsfunktionen, der unternehmensweiten Durchsetzung einer einzigen Sicherheitsrichtlinie und einer minimierten Angriffsfläche.- Effizienter Einsatz von Netzwerk- und Sicherheitspersonal durch kürzere Bereitstellungszeiten, weniger Abhängigkeit von ausgefeilter Expertise in den Bereichen Networking und Security sowie den dazu notwendigen Ressourcen, die Beseitigung redundanter Aufgaben und eine einzige Sicherheitsrichtlinie.- Bessere User Experience sowohl für Benutzer als auch Administratoren, da sich beispielsweise Latenz- und Jitter-Probleme leichter managen lassen. Auch die Diagnose von End-to-End-Problemen gestaltet sich einfacher und sämtliche Ereignis- und Protokolldaten werden zentral vorgehalten.Warum Cato?Nach Aussagen des Berichts hat die Cato SASE Cloud verschiedene einzigartige Stärken:- Eine globale, Cloud-native Single-Pass-Engine, welche die richtige Architektur für eine Single-Vendor SASE-Lösung ist. Sie bietet Line-Rate-Sicherheitsuntersuchungen und einen weltweit optimierten Traffic für sämtliche Unternehmens-Edges – einschließlich aller Standorte, mobilen Nutzer und der Cloud – und sogar für verschlüsselten Traffic.- Cato verwaltet die komplette zugrunde liegende Infrastruktur der Cato SASE Cloud und entlastet die IT-Abteilung von den üblichen Netzwerk- und Sicherheitsaufgaben wie dem Aktualisieren von Signaturen als Reaktion auf aktuelle Zero-Day-Bedrohungen. Der Bericht erwähnt zudem, dass Cato häufig auf seine niedrige "Time to Protect" verweist – damit ist das Zeitfenster gemeint, das man braucht, um eine IPS-Signatur nicht nur zu entwickeln, sondern auch auszubringen. Im Falle von Log4j benötigte Cato beispielsweise nur 17 Stunden, um seine Kunden zu schützen (verglichen mit Tagen oder gar Wochen wie bei anderen Unternehmen).- Eine einzige Management-Plattform vereinigt Sicherheit und Networking und verhindert IT-Troubleshooting nach dem Drehtürprinzip. Der Event-Bildschirm von Cato ist ein gutes Beispiel für diese Konvergenz. Er bietet über eine einzige Schnittstelle Einsicht in sämtliche Networking- und Security-Ereignisse des letzten Jahres.Über den BerichtIm Rahmen seiner Single-Vendor SASE Quadrant Analysis hat SD-WAN Experts sieben Anbieter in einer „Magic Quadrant-ähnlichen" Analyse evaluiert. Die Anbieter wurden hinsichtlich der Vollständigkeit ihrer unternehmerischen Vision bewertet, nebst der Fähigkeit, diese auch umzusetzen. Die Autoren geben an, sich ausschließlich auf öffentlich zugängliche Informationen zu stützen, ergänzt durch unsere theoretische Analyse der eigenen praktischen Erfahrungen beim Einsatz von SASE-Plattformen.Unterstützendes ZitatEyal Webber-Zvik, Vice President of Product Marketing and Strategic Alliances:"In den letzten sieben Jahre hat Cato seine Cato SASE Cloud in einer kontinuierlichen Feedback-Schleife verbessert, um das Produkt so gut wie eben möglich an die Markterfordernisse anzupassen. Der Input von Partnern und Kunden kombiniert mit Nutzerstatistiken, hat dazu beigetragen, Cato zu der führenden SASE-Plattform zu machen, die sie heute ist. Während unsere Mitbewerber Legacy-Produkte zwangsweise zusammenführen, um den Marketingansprüchen zu genügen, bietet Cato eine zweckbestimmte SASE-Plattform, die Unternehmen wirklich auf das vorbereitet, was als Nächstes auf sie zukommt.Digital verfügbar- [Bild] Shlomo Kramer (https://www.catonetworks.com/wp-content/uploads/2021/10/shlomo-1.png)- [Bild] Eyal Webber-Zvik (https://www.catonetworks.com/wp-content/uploads/2023/01/Eyal-W-Z.png)- [Grafik] Cato Networks Logo (https://www.catonetworks.com/wp-content/uploads/2023/02/cato-logo-may-2019-with-padding-1-1.png)Weitere Ressourcen- Lesen Sie mehr über die Cato-Architektur in diesem Cato Blogpost (https://www.catonetworks.com/blog/cato-earns-top-leadership-spot-of-single-vendor-sase-quadrant-from-techtarget-and-sd-wan-experts/)- Lesen Sie mehr zu Cato Networks (https://www.catonetworks.com/).- Lesen Sie mehr zur Cato SASE Cloud (https://www.catonetworks.com/sase/).- Lesen Sie weiter zu Shlomo Kramer. (https://www.catonetworks.com/company/)- Lesen Sie weiter zu Eyal Webber-Zvik. (https://www.catonetworks.com/company/)- Weitere Cato-Pressemitteilungen (https://www.catonetworks.com/news/).- Für mehr Informationen zu Neuigkeiten und Aktivitäten von Cato folgen Sie dem Unternehmen auf Twitter (https://twitter.com/catonetworks), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/cato-networks/), Facebook (https://www.facebook.com/CatoNetworks), Instagram (https://www.instagram.com/catonetworks/) und YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCkN-zqmKEIiteuPkovKlQGQ).Über Cato NetworksCato bietet die weltweit führende SASE-Plattform aus der Hand eines einzigen Anbieters. Die Plattform führt Cato SD-WAN, einen Cloud-nativen Security Service Edge, Cato SSE 360 zu einem globalen Cloud-Service zusammen. Die Cato-Lösungen optimieren und sichern den Anwendungszugriff für alle Benutzer und Standorte. Mit Cato sind Kunden problemlos in der Lage, kostspielige und starre MPLS-Lösungen durch eine moderne, auf SD-WAN basierende Netzwerkarchitektur zu ersetzen, eine hybrid und von jedem beliebigen Standort aus arbeitende Belegschaft zu schützen und zu optimieren sowie eine nahtlose Cloud-Migration zu ermöglichen. Cato setzt granulare Zugriffsrichtlinien durch, schützt die Benutzer vor Bedrohungen und verhindert den Verlust sensibler Daten - und dies alles wird ganz einfach über eine Single-Pane-of-Glass-Lösung verwaltet. Mit Cato ist Ihr Unternehmen bestens vorbereitet, auch kommende Herausforderungen zu meistern.Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2043049/Cato_Networks_Single_Vendor_SASE.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cato-networks-im-rahmen-der-single-vendor-sase-quadrant-analysis-als-leader-ausgezeichnet-301784597.htmlPressekontakt:Dave Greenfield,press@catonetworks.com +972 73-316-4744D/ACH: Dagmar Schulz,Eskenzi PR & Marketing,dagmar@eskenzipr.comOriginal-Content von: Cato Networks, übermittelt durch news aktuell