Cato Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die Internet-Kommunikation spielt eine wichtige Rolle bei der Analyse der Stimmung und des Buzzes rund um bestimmte Aktien. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Cato jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist, weshalb Cato eine "Gut"-Bewertung erhält und insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Cato mit -15,41 Prozent mehr als 16 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche, die auf eine mittlere Rendite von -4,54 Prozent kommt, liegt Cato mit 10,87 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cato mit einem Wert von 24,84 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 36. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, weshalb Cato auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.

In Bezug auf die Dividende ist Cato mit einer Dividende von 9,1 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Spezialität Einzelhandel (3,38 %) höher zu bewerten, da die Differenz 5,72 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Gut" ableiten.