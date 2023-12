Cato Aktie: Ist das noch wichtig?

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Cato in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Cato wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Cato-Aktie, beträgt der Wert aktuell 29. Das bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist, weshalb ein "Gut"-Rating vergeben wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Entgegen dem RSI7 ist Cato hier weder überkauft noch -verkauft, weshalb das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs damit ein "Gut"-Rating für Cato.

Was die Dividenden betrifft, schüttet Cato derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Spezialität Einzelhandel. Der Unterschied beträgt 5,66 Prozentpunkte (9,1 % gegenüber 3,45 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut" erhält.

Beim Vergleich der Aktienkurse zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") zeigt sich, dass Cato mit einer Rendite von -17,78 Prozent mehr als 13 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Spezialität Einzelhandel"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -17,22 Prozent, wobei Cato mit 0,56 Prozent darunter liegt. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.