Cato Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cato liegt bei einem Wert von 24, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Spezialität Einzelhandel" Branche (KGV von 37,01) unter dem Durchschnitt (ca. 33 Prozent) liegt. Aus fundamentaler Sicht wird Cato daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung der Anleger im letzten Monat zunehmend getrübt war. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. Zudem wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating für die Cato-Aktie führt.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete Cato eine Performance von -17,78 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Spezialität Einzelhandel"-Branche eine Underperformance von -2,45 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite sogar um 14,03 Prozent unter dem Durchschnittswert. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schüttet Cato eine Dividendenrendite von 9,1 % aus, was 5,69 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,42 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut".