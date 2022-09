Finanztrends Video zu Tesla



Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) ist immer noch die größte Beteiligung von Ark Invest'und Gründerin und CEO Cathie Wood bleibt so optimistisch wie immer für das von Elon Musk geführte Unternehmen. Verbundener Link: Cathie Wood sagt, Powell's 'Vorschlaghammer' zur 'Bekämpfung' der Inflation sei weitaus mächtiger als Volcker's in den 1980er Jahren: 'Die Fed könnte ihr Erbe untergraben' Was man wissen sollte: Der Erfolg von Ark Invest ist weitgehend mit Tesla… Hier weiterlesen