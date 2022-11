Cathie Wood braucht einen eisernen Willen. Doch, den hat sie

Es ist nicht leicht im Moment, Cathie Wood zu sein. Quasi jede ihrer Investitionen wird von den Medien zerrissen. Ob zu Recht oder nicht, das zeigt sich natürlich erst in vielen Jahren. Allerdings gibt es einige Bewegungen und kurzfristige Meinungsänderungen, die einen durchaus aufhorchen lassen können.

Trotzdem gilt, dass insbesondere Cathie Wood nur bei wenigen, höher gewichteten Positionen erfolgreich sein muss, um den Markt zu schlagen. Wer nach Innovationen sucht, der wird in der Regel für einen soliden Volltreffer sehr umfangreich belohnt.

Ein eiserner Wille und Disziplin beim eigenen Ansatz sind jedoch derzeit essenziell. Nicht umsonst hat die Starinvestorin schon gesagt, dass Abschwünge für sie besonders reizvoll gewesen sind, weil am Ende immer die Wahrheit gewinnen werde. Blicken wir heute auf ein weiteres Zitat von ihr, das zeigt: Sie bleibt ihrem Ansatz vermutlich treu und … fokussiert.

Cathie Wood: Ein weiteres Zitat über Schwierigkeiten

Wie gesagt: Es ist einfach zu erkennen, dass Cathie Wood derzeit in der Kritik steht. Relevanter ist jedoch der Umgang damit. Entscheidend ist, dass sie ihrem Ansatz weiterhin treu bleibt. In der Quintessenz sagt das auch das folgende Zitat aus:

Eine Voraussetzung für den Erfolg ist es, Pessimisten auszublenden und konzentriert zu bleiben.



Das ist eine sehr grobe Übersetzung von meiner Seite. Im Englischen gefällt es mir mit Drowning out naysayers and staying focused is a prerequisite for success deutlich besser. Aber auch das kann letztlich Geschmackssache sein.

Was Cathie Wood uns hier jedoch rät, ist das Folgende: Erfolg benötigt Fokus. Das bedeutet auch, dass wir uns im Zweifel von Pessimisten nicht abbringen lassen dürfen. Nein, sondern wir müssen sie, wenn nötig, ausblenden und uns voll und ganz auf unseren Ansatz und unsere Investitionen konzentrieren.

Entscheidend ist im Moment auch, dass die Starinvestorin das macht. Wie gesagt: Es ist nicht ihre beste Marktphase. Aber ihre Erfahrung dürfte ihr helfen, um die Volatilität und die Kritik zu meistern und den NaySayern entgegentreten zu können.

Eine wichtige Lektion

Die Aussagen von Cathie Wood sind wichtig für mich. Sie zeigen, dass es immer ein Pro und ein Contra gibt. Wenn es mal nicht läuft, ist das Contra in der Regel größer oder lauter. Trotzdem: Wenn wir gute Argumente für unsere Investitionen haben, sollten wir dabei bleiben. Die Spreu vom Weizen trennt sich schließlich besonders dann, wenn es schwierig wird.

