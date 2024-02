Cathedral Energy Services Aktie: Was macht der Markt?

Die Cathedral Energy Services-Aktie wird von der Redaktion aufgrund ihrer Dividendenpolitik mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen. Die Dividendenrendite beträgt aktuell 0 Prozent, was 8,3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies bedeutet, dass die Dividende im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs steht. In Bezug auf die technische Analyse hat die Aktie einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,8 CAD und einen aktuellen Kurs von 0,88 CAD. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +10 Prozent liegt. Auch der GD50 der letzten 50 Tage ergibt einen positiven Abstand von +11,39 Prozent und führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut". Im fundamentalen Bereich liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) bei 10,27, was 80 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet auf eine Unterbewertung der Aktie hin und führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie. Im Vergleich zur Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" verzeichnete Cathedral Energy Services in den letzten 12 Monaten eine Performance von -47,14 Prozent. Dies steht im starken Kontrast zu einem durchschnittlichen Anstieg von 1,71 Prozent bei ähnlichen Aktien, was zu einer Underperformance von -48,86 Prozent im Branchenvergleich führt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich liegt die Aktie deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

