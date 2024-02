Cathedral Energy Services Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die Dividendenrendite von Cathedral Energy Services liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8,29 % im Bereich "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen". Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, weshalb dieses Kriterium als "Neutral" bewertet wird. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Cathedral Energy Services in diesem Bereich eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Cathedral Energy Services insgesamt 2 Analystenbewertungen, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurden. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 65,73 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit eine "Gut"-Bewertung.