Cathedral Energy Services Aktie: Jetzt aber!

Cathedral Energy Services: Analystenbewertung, Branchenvergleich und Anleger-Stimmung

Cathedral Energy Services hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", basierend auf 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Die durchschnittliche Kursprognose für das Wertpapier beträgt 1,48 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 65,73 Prozent entspricht. Daher erhält Cathedral Energy Services eine "Gut"-Empfehlung.

Im Vergleich zur Aktienperformance im Energiesektor hat die Aktie von Cathedral Energy Services im letzten Jahr eine Rendite von -24,78 Prozent erzielt, was 28,76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" beträgt 3,98 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Cathedral Energy Services in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den letzten beiden Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cathedral Energy Services liegt derzeit bei 11,8, was 76 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 49. Dadurch wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf Grundlage des KGV.

Insgesamt zeigt die Analyse eine positive Einschätzung der Aktie von Cathedral Energy Services basierend auf den Analystenbewertungen, dem Branchenvergleich und der Anleger-Stimmung.