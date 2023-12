Cathedral Energy Services Aktie: Geht es jetzt los?

Branchenvergleich Aktienkurs: Cathedral Energy Services hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -45,8 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" im Durchschnitt um -2,81 Prozent gefallen. Das bedeutet, dass Cathedral Energy Services im Branchenvergleich eine Underperformance von -42,99 Prozent aufweist. Der gesamte "Energie"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -2,81 Prozent, womit Cathedral Energy Services um 42,99 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Somit erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating aufgrund seiner Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich.

Relative Strength Index: Um den aktuellen Status eines Wertpapiers zu bewerten, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Hierbei wird der RSI der Cathedral Energy Services in den letzten 7 Tagen sowie auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 45,45 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt mit einem Wert von 57,69 an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält Cathedral Energy Services auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Fundamental: Ein wichtiger Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Cathedral Energy Services weist mit einem KGV von 9,85 einen deutlich günstigeren Wert auf als der Branchendurchschnitt von 66,87. Dies entspricht einer Unterbewertung um 85 Prozent, weshalb der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.

Dividende: Die Dividendenrendite der Cathedral Energy Services basierend auf den aktuellen Kursen liegt bei 0 %, was 73,79 Prozentpunkte weniger ist als der branchenübliche Durchschnitt von 73,79 %. Dieser niedrigere Ertrag führt zur Einstufung als "Schlecht".