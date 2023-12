Cathedral Energy Services Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Der Aktienkurs von Cathedral Energy Services hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -45,8 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -42,99 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -2,81 Prozent. Der "Energie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -2,81 Prozent im letzten Jahr, und Cathedral Energy Services lag 42,99 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cathedral Energy Services mit einem Wert von 9,85 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 66,87. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft, da er unterbewertet ist.

Eine Analyse der Analysteneinschätzungen ergibt ebenfalls ein "Gut"-Rating, da überwiegend positive Empfehlungen vorliegen. Auch das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Cathedral Energy Services in Höhe von 1,65 CAD deutet auf eine positive Entwicklung von 122,97 Prozent hin, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt jedoch eine negative Entwicklung. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der der letzten 50 Handelstage weisen Abweichungen von -10,84 Prozent bzw. -5,13 Prozent auf, was zu einem "Schlecht"-Rating aus charttechnischer Sicht führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für Cathedral Energy Services, wobei fundamentale und Analysteneinschätzungen positiv ausfallen, während die technische Analyse auf eine negative Entwicklung hinweist.