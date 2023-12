Cathedra Bitcoin Aktie: Das ist erstaunlich

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird erreicht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Cathedra Bitcoin-Aktie beträgt aktuell 50, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt eine "Neutral"-Bewertung (Wert: 53,33), was darauf hindeutet, dass die Aktie auf längerfristiger Basis weder überkauft noch überverkauft ist.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer Bewertung der Aktie mit "Gut" führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Cathedra Bitcoin auf 0,12 CAD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,105 CAD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt damit -12,5 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt, während der GD50 für die vergangenen 50 Tage einen Stand von 0,11 CAD aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Neutral".

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes in Bezug auf Cathedra Bitcoin festgestellt werden. Daher wird das Kriterium für das Sentiment und den Buzz mit "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf die Stärke der Diskussion festgestellt werden, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt. Zusammengefasst erhält Cathedra Bitcoin daher für diese Stufe ein "Neutral"-Rating.

