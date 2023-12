Cathay Pacific Airways Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Weitere Suchergebnisse zu "Cathay Pacific Airways":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über Cathay Pacific Airways diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Meinungsmarkt beschäftigte sich vor allem mit den positiven Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ist die Cathay Pacific Airways aktuell mit dem Wert 3,7 überverkauft, was als "Gut" eingestuft wird. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 35, was als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI die Einstufung "Gut".

Die Dividendenpolitik der Cathay Pacific Airways wird als "Schlecht" eingestuft, da das Unternehmen niedrigere Dividenden als der Branchendurchschnitt ausschüttet.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte die Cathay Pacific Airways eine Performance von -4,29 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "FluggeSchlechtschaften"-Branche im Durchschnitt um 7,86 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -12,16 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum Durchschnittswert des "Industrie"-Sektors lag die Rendite der Cathay Pacific Airways um 2,91 Prozent darunter. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.