Cathay Pacific Airways Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Die Aktie von Cathay Pacific Airways wird aus charttechnischer Sicht als neutral bewertet. Der durchschnittliche Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen liegt bei 8,02 HKD, wobei der letzte Schlusskurs bei 8,14 HKD liegt, was einer Abweichung von +1,5 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (8,04 HKD) zeigt eine nahezu gleiche Abweichung von +1,24 Prozent. Somit erhält die Cathay Pacific Airways-Aktie auf kurzfristiger und einfacher Charttechnikbasis ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Fluggesellschaften) wird die Cathay Pacific Airways-Aktie als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 25, was einem Abstand von 70 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 14,71 entspricht. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung.

Bezüglich der Dividende weist die Aktie von Cathay Pacific Airways eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag in Höhe von 7,89 Prozentpunkten bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine starke Aktivität in Beiträgen und Diskussionen im Internet. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung rund um die Aktie. Allerdings gab es in diesem Zeitraum kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie von Cathay Pacific Airways bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".