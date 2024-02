Cathay Pacific Airways Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Cathay Pacific Airways":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Cathay Pacific Airways liegt bei 32,26 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 43,21 und zeigt ebenfalls eine "neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "neutral".

In Bezug auf die Dividende kann ein Anleger, der derzeit in die Aktie von Cathay Pacific Airways investiert, eine Dividendenrendite von 0 % erwarten, was 7,89 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser niedrigeren Dividenden wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Cathay Pacific Airways werden ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Veränderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Fall zeigt die Beitragsanzahl eine starke Aktivität, was zu einer "guten" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch neutral, was zu einem insgesamt "neutralen" Rating führt.

Die Anleger-Stimmung bei Cathay Pacific Airways in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen Wochen standen jedoch vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt "guten" Einschätzung führt.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der RSI "neutral" ist, die Dividendenpolitik als "schlecht" bewertet wird, das langfristige Stimmungsbild jedoch als "gut" einzustufen ist. Insgesamt ergibt sich damit eine gemischte Einschätzung der Aktie von Cathay Pacific Airways.