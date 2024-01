Cathay Pacific Airways Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Weitere Suchergebnisse zu "Cathay Pacific Airways":

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Cathay Pacific Airways in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Allerdings gab es eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Cathay Pacific Airways daher ein "Gut"-Rating auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 75,61 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Cathay Pacific Airways-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Cathay Pacific Airways daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cathay Pacific Airways darauf hin, dass die Aktie derzeit um 85 Prozent höher bewertet wird als vergleichbare Unternehmen in der Branche "Fluggesellschaften". Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt somit zu einer "Schlecht"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.